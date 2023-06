POL-HRO: Vermisster Schwimmer tot aus Ostsee geborgen

Rostock (ots) -



Ein 30-Jähriger, der am vergangenen Abend nach dem Baden in der Ostsee vermisst wurde, konnte gegen 11:10 Uhr des heutigen Mittwochs nur noch tot geborgen werden. Der aus dem Landkreis Rostock stammende Mann war in der Nacht von seinen Freunden vermisst gemeldet worden, nachdem er nicht mehr an Land kam.



Daraufhin wurde eine großangelegte Suche der Polizeiinspektion Rostock, der Wasserschutzpolizei und Bundespolizei gemeinsam mit Rettungskräften der Feuerwehr sowie der DGzRS eingeleitet. Zum Einsatz kam auch der Polizeihubschrauber(siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5544989).



Der Leichnam des verstorbenen 30-Jährigen weist keine Spuren

einer Gewalteinwirkung auf. Die genauen Todesumstände sind Gegenstand

der weiteren Ermittlungen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell