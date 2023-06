POL-LWL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt - Vollsperrung der B 392

Crivitz (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der B 392 bei Crivitz ist am Mittwochmorgen ein Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B 392 an der Auffahrt zur Crivitzer Umgehungsstraße (B 321) daraufhin für ca. drei Stunden voll gesperrt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es an einer Einmündung zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und dem 17-jährigen Kradfahrer. Das Unfallopfer wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zur Klärung der genauen Unfallursache ist ein technischer Sachverständiger vor Ort zum Einsatz gekommen, der die polizeilichen Ermittlungen unterstützt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Vorfahrtsfehler ursächlich für den Unfall gewesen sein.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell