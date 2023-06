MV-Tag in Neubrandenburg: Kommen Sie vorbei am Stand des Innenministeriums

Haben Sie für den Notfall vorgesorgt? Wissen Sie, welche Dokumente und andere wichtige Dinge Sie ständig griffbereit haben sollten? Wie funktioniert der Breitbandausbaus in Ihrer Region? Ist Ihr Smartphone strahlungsarm? Wie entsteht eigentlich eine Statistik? Zu all‘ diesen Themen informieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Stand des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern am kommenden Wochenende in Neubrandenburg.

„Unser Ministerium befasst sich mit einer Vielzahl unterschiedlicher und sehr spannender Themen, von Bauen und Wohnen über Polizei und Verfassungsschutz bis hin zu Kommunalrecht. In unseren vier Pavillons auf dem Neubrandenburger Markt geben wir beim Mecklenburg-Vorpommern-Tag Einblicke in diese Arbeit ­– nicht nur theoretisch“, sagt Ressortchef Christian Pegel und zählt auf:

„Sie können zum Beispiel in einem Quiz Ihr Wissen rund um die Notfallvorsorge testen. Sie können die Strahlung Ihres Smartphones testen und die elektromagnetischen Felder anzeigen lassen. Oder Sie schauen sich das neue digitale Angebot unserer Geodatenexperten für Schulen an: das Geolab ist spannend für Groß und Klein.“

Der Minister wirbt auch für den Stand von Mitarbeitern, die im Regelfall weniger sichtbar arbeiten: „Unsere Verfassungsschützer geben ebenfalls Einblicke in ihre Arbeit. Sie erklären, was der Schutz unserer Demokratie praktisch bedeutet. Der MV-Tag ist auch eine gute Gelegenheit mal zu schauen, ob vielleicht eine Ausbildung beim Verfassungsschutz eine spannende Option ist.“

Nicht verpassen: Roboter und 3D-Malen im DIZ

Der auch für Digitalisierung zuständige Minister empfiehlt zudem unbedingt einen Abstecher in die neuen Räume des Digitalen Innovationszentrums (DIZ) Neubrandenburg am Friedrich-Engels-Ring 55 gleich neben dem Rathaus, die er am Sonnabend um 14.30 Uhr offiziell eröffnet.

„Dort gibt es Beispiele, was Digitalisierung bedeutet, zum Anfassen und Ausprobieren, auch für Ihre Kinder und Enkel. Lassen Sie sie durch die Internationale Raumstation ISS wandern, einen Roboter bauen oder im virtuellen 3D-Raum malen. Diskutieren Sie mit unseren Fachleuten und Gründern von Start-ups aus unserem Land über die digitale Welt von heute und morgen. Probieren Sie in unserem Smartliving-Wohncontainer das Wohnen von morgen mit vielen digitalen Hilfen.“ Das ganze Programm des DIZ zum MV-Tag finden Sie auf www.digitalesmv.de.

Die Polizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern zeigt auf den Wiesen am Stargarder Tor moderne und historische Polizeifahrzeuge, BodyCams, 3-D-Scanner und Unterwasserdrohnen. „Wer sich für den spannenden und vielseitigen Beruf des Polizisten interessiert, kann sich über die Ausbildung an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern informieren. Auch unsere Polizistinnen und Polizisten bieten ein Programm für die ganze Familie“, lädt der Innenminister ein.

Alle Ausstellungsbereiche sind am Sonnabend und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

„Kommen Sie vorbei, gucken Sie, fragen Sie. Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, sagt Christian Pegel. Er selbst wird am Sonnabend von elf bis zwölf Uhr am Stand des Ministeriums auf dem Markt vorbeischauen und Besuchern mit Fragen Rede und Antwort stehen.