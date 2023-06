POL-HWI: Dachstuhl offenbar durch Blitzeinschlag in Brand gesetzt

Wahrsow, Gemeinde Lüdersdorf (ots) -



Am gestrigen Nachmittag rückten mehrere Freiwillige Feuerwehren zum Brand eines Dachstuhls nach Wahrsow aus. Ursächlich hierfür war nach derzeitigem Erkenntnisstand offenbar ein Blitzeinschlag. Zum Brandzeitpunkt zog ein Gewitter über Teile Nordwestmecklenburgs hinweg.



Die Polizei in Grevesmühlen wurde gegen 14:00 Uhr über den Brand informiert. Als die eingesetzten Beamten am Brandort eintrafen, hatten die alarmierten Feuerwehrkräfte bereits mit den Löscharbeiten begonnen.



Die 69-jährige Bewohnerin des Hauses und ein 18-jähriges Familienmitglied konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nachbarn verständigten die Feuerwehr.



Die 33 eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten das Feuer schließlich löschen. Das Haus ist derzeit jedoch nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei circa 500.000 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell