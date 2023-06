POL-GÜ: Verkehrsunfall auf der L204 mit zwei Leichtverletzten

Krakow am See/Linstow (ots) -



Am 27.06.2023, gegen 10:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich Linstow. Dabei wurden zwei Personen leichtverletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 43-jähriger Deutscher mit seinem PKW Seat vom Gelände einer dortigen Hotelanlage auf die L204 aufzufahren. Dabei übersah der Fahrzeugführer eine 37-Jährige, die mit ihrem PKW Skoda die Landstraße in Richtung Krakow am See befuhr. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeugführer leichtverletzt und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten PKW war die Landstraße für 70 Minuten vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.



