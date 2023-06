POL-LWL: Zwei Strohmieten in Brand geraten

Wöbbelin (ots) -



In Wöbbelin sind am späten Dienstagnachmittag zwei Strohmieten auf dem Gelände eines Agrarbetriebes in Brand geraten. Eine dritte Strohmiete wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz um die ca. 1000 Strohballen zu löschen und ließ später die Ballen kontrolliert abbrennen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt derzeit noch nicht vor. Ebenfalls ist die Brandursache derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei wird am heutigen Tag den Brandort nochmals untersuchen.



