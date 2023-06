POL-HRO: Einbrecher in Bäckereigeschäft auf frischer Tat gestellt

Schwerin (ots) -



Zeugen meldeten am 28.06.2023 gegen 01:00 Uhr bei der Polizei, da sie einen lauten Knall und eine dunkel gekleidete Person im Bereich des Penny-Supermarktes in der Bürgelstraße Schwerin wahrgenommen haben.



In den Einsatz gebrachte Beamte prüften den Tatort und umstellten diesen. In dem Bäckereigeschäft konnte eine Person festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 32-jährigen Deutschen ergab einen Wert von 3,09 Promille. Der Kriminaldauerdienst war zur Tatortarbeit und Spurensicherung im Einsatz. Der Sachschaden beträgt circa 3.000 bis 4.000 Euro.



Kristin Hartfil



Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell