POL-NB: Aktueller Stand zum Sachverhalt ´Blue Punisher´-Ein Tatverdächtiger in Haft

Wie bereits heute Mittag mitgeteilt, ist es den Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg am gestrigen Abend gelungen, vier deutsche Tatverdächtige im Alter von 16, 17, 17 und 37 Jahren festzunehmen. Die Beamten haben am heutigen Tag weitere umfangreiche Ermittlungen, unter anderem die Beschuldigtenvernehmungen, durchgeführt. Im Ergebnis dessen wird dem 37-Jährigen die "Leichtfertige Verursachung des Todes eines Anderen durch Abgabe von Betäubungsmitteln" (§30 Abs. 1 Nr. 3 BtmG) vorgeworfen.



Die zuständige Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hat für den 37-Jährigen Haftbefehl beantragt. Der Richter ist dem Antrag gefolgt und hat Untersuchungshaft angeordnet. Er wurde anschließend in die JVA Neustrelitz gebracht.



Die drei anderen 16-, 17- und 17-jährigen Tatverdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.



Nach dem derzeitigen Kenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass alle vier Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem Tod der 13-Jährigen und dem schlechten gesundheitlichen Zustand der 14- und 15-Jährigen stehen. Genaue Tatzusammenhänge sowie die Ermittlungen von weiteren Tatverdächtigen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die weiterhin durch Kriminalpolizeipolizeiinspektion Neubrandenburg geführt werden.



Die 14-Jährige, die gestern Abend im Vogelviertel auf dem Boden liegend aufgefunden wurde, befindet sich weiter in einem kritischen gesundheitlichen Zustand.



