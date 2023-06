POL-HWI: Zigarettenautomat durch Unbekannte aufgebrochen

Gadebusch (ots) -



Bereits am gestrigen Montagmorgen wurde die Gadebuscher Polizei über den Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Wismarschen Straße informiert.



Offenbar haben unbekannte Täter im Zeitraum vom 23. bis zum 26. Juni 2023 den Automaten gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter entwendeten Zigarettenschachteln und Bargeld in derzeit unbekannter Menge.



Eingesetzte Beamte der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls auf.



Wer kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Gadebuscher Polizei unter der Telefonnummer 03886 722 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell