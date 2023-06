POL-SN: Brand in Mehrfamilienhaus: Polizei Schwerin ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen

Schwerin (ots) -



Nachdem es am gestrigen Tage zu einer mutmaßlichen Brandstiftung in einem Schweriner Mehrfamilienhaus gekommen ist, sucht die Schweriner Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Zu den Hintergründen:



Gegen 15.45 Uhr wurde gemeldet, dass es in einem MFH in der Alexander-von-Humboldt-Straße im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz im Treppenhaus zu starker Rauchentwicklung gekommen sei.



Die betroffenen Hausbewohner konnten von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden, so dass keine Personen verletzt wurden. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Alle Wohnungen des Hauses blieben jedoch bewohnbar.



Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde festgestellt, dass eine unbekannte Person offensichtlich Inventar des Treppenhauses in Brand gesetzt hatte und anschließend geflüchtet war.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum unbekannten Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell