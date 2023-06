POL-SN: Zwei lebensältere Frauen bei Verkehrsunfall in Schwerin verletzt, eine davon in Lebensgefahr

Schwerin (ots) -



In Schwerin wurde gestern eine 90-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt, eine weitere Frau im Alter von 81 Jahren erlitt hingegen leichtere Verletzungen.



Der Unfall ereignete sich gegen 8.55 Uhr an der Neumühler Straße in Schwerin-Neumühle.



Ersten Erkenntnissen nach hatte eine 51-jährige Frau ihren Wagen nach dem Abstellen nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert, so dass sich das Fahrzeug nach dem Aussteigen plötzlich in Bewegung setzte.



Die beiden Verletzten wurden dabei vom wegrollenden Wagen erfasst und mussten ins Klinikum gebracht werden.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.



Es handelt sich bei allen Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell