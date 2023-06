POL-GÜ: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 79-jähriger Frau in Rostock

Rostock (ots) -



Die durch die Polizei Rostock mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 79-Jährige (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5541329), die seit 22.06.2023 in Rostock vermisst wurde, konnte aufgrund der umfangreichen Maßnahmen lebend angetroffen werden. Gegenwärtig befindet sie sich in medizinischer Behandlung.



Die Polizei bedankt sich bei allen Medienpartnern und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit aufgehoben.



Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



