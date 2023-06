POL-SN: Abschlussveranstaltung zum Projekt ´Kindergarten-Cop´ der Polizeiinspektion Schwerin

Details anzeigen Beste Stimmung im Publikum der Palmberg Arena Beste Stimmung im Publikum der Palmberg Arena

Am heutigen Tage fand in der Palmberg-Arena in Schwerin die Abschlussveranstaltung des Projekts "Kindergarten-Cop" der Polizeiinspektion Schwerin statt.



Unsere Präventionsberater und Kontaktbeamte haben in den letzten Monaten in Zusammenarbeit mit 41 örtlichen Kitas über 900 Vorschulkinder im Rahmen des modularen Projekts erreichen können.



Die Module befassten sich dabei mit folgenden Inhalten:



Modul 1: "Die Polizei". Den Kindern werden die Aufgaben der Polizei nahegebracht, des Weiteren wird auf das äußere Erscheinungsbild von Polizeibeamten sowie auf die Merkmale des Dienstausweises eingegangen. Nicht zuletzt werden die Kinder in die Lage versetzt, zum Absetzen eines Notrufes befähigt zu sein.



Modul 2: "Ich gehe nicht mit Fremden mit". Den Kindern werden auf Situationen vorbereitet, in denen sie von Fremden im öffentlichen Raum angesprochen werden. Sie sollen sie befähigt werden, selbstbewusst Verlockungen und Versprechungen fremder Personen zu widerstehen und sich Nahestehenden nach unbehaglichen Begegnungen anzuvertrauen.

Aber auch für den Fall, dass das Kind allein zu Hause ist und es an der Tür klingelt, werden Handlungsoptionen vermittelt.



Modul 3: "Schulwegtraining". Den Kindern wird in Vorgriff auf die anstehende Einschulung altersgerecht vermittelt, wie man sicher eine Straße überquert oder wie man sich korrekt an Fußgängerüberwegen verhält.



Die Veranstaltung umfasste neben einer gesanglichen Darbietung eines Chores der Friedensschule auch die Aufführung eines Krimi-Theaterstückes. Die Inhalte des Theaterstückes nahmen dabei zum Teil die zuvor in den Kitas vermittelten Inhalte mit auf, so dass der dargestellte (Entführungs-)Fall mit lautstarker Unterstützung des aufmerksamen Publikums rasch gelöst werden konnte.



