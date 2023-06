POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem PKW - zwei Personen verletzt

B192 (ots) -



Am heutigen 27.06.2023 gegen 07:40 Uhr kam es auf der B 192 auf Höhe des Schmachthägener Waldes zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen verletzt wurden. Beide Personen sind deutsche Staatsbürger und stammen aus dem Raum Waren.



Eine 36-jährige Fahrzeugführerin eines PKW befuhr die B 192 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Waren. Der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die B 192 aus Richtung Waren kommend und beabsichtigte nach links in Richtung Schmachthagen abzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Kradfahrer beim Abbiegen auf Grund der blendenden Sonne den ihm entgegenkommenden PKW der 36-Jährgen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, in deren Folge der 16-Jährige schwerverletzt und die Fahrzeugführerin leichtverletzt wurden. Beide Personen wurden zunächst vor Ort erstversorgt und anschließend in die Krankenhäuser nach Waren und Neubrandenburg verbracht.



Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Die B 192 musste für ca. 45 Minuten teilweise vollgesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell