POL-GÜ: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Landkreis Rostock - Verletzte sowie hoher Sachschaden

Die Unwetterlage des gestrigen Nachmittags (26.06.23) führte im Landkreis Rostock zu insgesamt vier witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Es wurden dabei drei Personen schwerverletzt und zwei weitere Beteiligte leichtverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen circa 93.000 Euro.



Gegen 14:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB19, Fahrtrichtung Berlin, zwischen den AS Kavelstorf und AS Laage. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Kosovare zusammen mit einer 28-jährigen Beifahrerin und einem 1-jährigem Kind den linken Fahrstreifen. Aufgrund der Witterung und nach ersten Ermittlungen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der PKW Maserati beim Fahrstreifenwechsel ins Schleudern und kam in weiterer Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin wurden dabei schwerverletzt in umliegende Kliniken verbracht. Der 1-jährige Junge wurde leichtverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden bei diesem Verkehrsunfall wird auf 50.000 Euro geschätzt.



Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14:45 Uhr auf der K12, zwischen Parum und dem Abzweig nach Wilhelminenhof. Aufgrund des starken Windes stürzte ein Baum um und fiel auf die Straße. Ein 68-jähriger Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Baum. Der aus Brüel stammende Mann wurde nicht verletzt. Am nicht mehr fahrbereiten BMW entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Karcheez beräumte den Baum von der Straße.



Aufgrund starker Windböen und Starkregens geriet eine 60-jährige Fahrzeugführerin auf der B104, zwischen Lalendorf und Vietgest in den Gegenverkehr. Gegen 14:55 Uhr kollidierte die Güstrowerin mit einem entgegenkommenden Transporter. Dabei wurde sie schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 31-jährige Fahrzeugführer des Transporters blieb unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der hier entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro beziffert.



Aus bisher ungeklärter Ursache kam eine weitere Fahrzeugführerin auf der L12, zwischen Elmenhorst und Nienhagen von der Fahrbahn ab. Gegen 15:05 Uhr kollidierte die Fahrzeugführerin mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum und kam im weiteren Verlauf wieder auf der regennassen Fahrbahn zum Stehen. Sie wurde dabei leichtverletzt. Der VW musste geborgen werden. Der polizeilich geschätzte Sachschaden beträgt 10.000 Euro.



