POL-LWL: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Räubern

Im Zusammenhang mit einer Raubstraftat im Juli letzten Jahres in Neustadt-Glewe fahndet die Kriminalpolizei jetzt mit Fotos nach den beiden Tatverdächtigen. Anfang Juli letzten Jahres sollen die beiden Tatverdächtigen im Zuge einer Veranstaltung einen seinerzeit 20-jährigen Mann beraubt und geschlagen haben. Nach bisherigen Ermittlungen raubten die Täter einen Hut, wobei es sich um ein Fanutensil eines namhaften Hamburger Fußballklubs handelte. Zudem soll einer der Täter auf den 20-Jährigen mehrfach eingeschlagen haben, wobei das Opfer leichte Verletzungen erlitt. Die Täter sind dann mit einem schwarzen PKW davongefahren. Eine Videokamera filmte die Tat, sodass der Kriminalpolizei Fotos der beiden Tatverdächtigen vorliegen. Zur Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu den auf den Fotos abgebildeten Personen geben kann, möge sich bitte mit der Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) in Verbindung setzen.



Die Fotos der beiden Tatverdächtigen sind unter dem beigefügten Link abrufbar: https://fcld.ly/2tv



