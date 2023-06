POL-LWL: Gesundheitliches Problem vermutlich Auslöser für Autounfall auf der BAB 24

Neustadt-Glewe (ots) -



Zwei Autoinsassen sind am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe leicht verletzt worden. Der 80-jährige Fahrer eines PKW VW hatte vermutlich aufgrund von akuten gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte damit zunächst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend gegen die Außenschutzplanke. Der Fahrer sowie seine 71-jährige Beifahrerin kamen anschließend in ein Krankenhaus. Am Unfallauto sowie an den betroffenen Schutzplanken entstand Sachschaden, der insgesamt auf ca. 6.000 Euro geschätzt wurde.



