POL-GÜ: Mehrere Einbrüche in Güstrower Stadtgebiet - Werkzeuge im Fokus der Täter

Der Polizei sind im Stadtgebiet Güstrow am gestrigen Tag fünf Sachverhalte im Zusammenhang mit Einbruchsdelikten gemeldet worden, bei den laut erster Einschätzung ein Gesamtschaden von mindestens 7600 Euro entstanden ist.



Die bislang unbekannten Täter griffen vorwiegend Baucontainer an oder verschafften sich zu Garagen öffentlicher Einrichtungen gewaltsam Zutritt. Vermeintlich hatten es die Täter auf Werkzeuge, Baumaschinen sowie Edelmetalle abgesehen. Auch ein Fahrrad wurde hierbei entwendet. Die fünf Tatorte verteilen sich nahezu im gesamten Güstrower Stadtgebiet.



Inwieweit die Taten miteinander in Verbindung stehen wird Teil der eingeleiteten Ermittlungen sein, die im Weiteren durch die Kriminalpolizei Güstrow geführt werden.



