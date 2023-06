POL-HRO: Verkehrsgefährdender Audi-Fahrer gestoppt

Rostock (ots) -



Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt die Rostocker Polizei gegen einen Autofahrer, der sich in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags eine Verfolgungsfahrt mit der Rostocker Polizei lieferte.



Die Beamten sind gegen 02:15 Uhr am Schutower Kreuz auf den Fahrer eines Audi A4 aufmerksam geworden, da dieser mit überhöhter Geschwindigkeit die B105 befuhr. Als die eingesetzten Kollegen Blaulicht setzten, um das Fahrzeug zu stoppen, beschleunigte der Fahrer und raste in Richtung Bad Doberan davon. Während der Verfolgung schnitt der 21-jährige Deutsche mehrere Kurven und überfuhr das Rotlicht mindestens einer Ampelanlage.



Nach kurzzeitig verlorenem Sichtkontakt konnten die Beamten den im Landkreis Rostock wohnhaften Mann in der Ortslage Bartenshagen-Parkentin stellen. Bei der anschließenden Kontrolle des bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen konnte weder eine Alkoholisierung noch eine Beeinflussung durch andere berauschende Mittel oder Medikamente festgestellt werden.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



