POL-NB: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol in Eggesin (LK Vorpommern-Greifswald)

Am 26.06.2023 um 19:05 Uhr kam es auf der L 28, außerhalb der OL Eggesin zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 31-jährige Fahrer des PKW VW Polo befuhr die Friedrich-Engels-Straße und beabsichtigte die Kreuzung Friedich-Engels-Straße/Stettiner Straße zu überqueren und kollidierte mit dem von rechts kommenden, auf der vorfahrtsberechtigten Straße befindlichen PKW Ford C-Max. Dabei wurde die 43-jährige Fahrerin des Ford leichtverletzt. Die zwei weiteren im PKW Ford befindlichen Insassen blieben unverletzt.

Ein beim 31-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille Weiterhin räumte er den Konsum von Betäubungsmitteln ein.

Eine Blutprobenentnahme wurde durch die PVB angeordnet. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, der VW Polo nicht zugelassen und pflichtversichert war.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Abgabenordnung sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Die nicht mehr fahrbereiten PKWs mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt



