POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B 104

Pasewalk - LK VG (ots) -



Am 26.06.2023 um 17:50 Uhr ereignete sich auf der B104 zwischen der

Abfahrt Plöwen und dem Ort Wilhelmshof ein Unfall mit drei

beteiligten PKW.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 69-jährige Deutsche mit

seinem PKW Mercedes-Benz die B 104 aus Richtung Pasewalk in

Fahrtrichtung polnische Grenze. Als dieser nun trotz Überholverbots

an einer Bergkuppe zum Überholen eines LKW ansetzte, übersah er einen

entgegenkommenden PKW Toyota einer 51-jährigen polnischen

Fahrzeugführerin. Diese konnte dem Pkw Mercedes-Benz nicht mehr

ausweichen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die 51-Jährige und ihre

19-jährige polnische Beifahrerin wurden dabei schwerverletzt. Ein

hinter dem Toyota befindlicher Pkw Opel eines polnischen 21-jährigen

Fahrzeugführers konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in

die Unfallstelle. Der Fahrzeugführer Des Opel blieb hierbei

unverletzt. Sein 23-jähriger polnischer Beifahrer erlitt leichte

Verletzungen.

Die B104 musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der

beteiligten Fahrzeuge durch Abschleppdienste ca. 3,5 Stunden

vollgesperrt werden. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein

Sachverständiger der DEKRA eingesetzt.

Gegen den unverletzten Unfallverursacher wird nun ein Strafverfahren

wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in

den Straßenverkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde

sichergestellt.

Es entstand ein Sachschaden von 30.000EUR.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell