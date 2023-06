POL-SN: Fahrer flüchtet nach spektakulärem Unfall und wird von couragierten Anwohnern gestellt

Schwerin (ots) -



Dem couragierten Einschreiten von Anwohnern in Schwerin-Lankow war es am Samstagabend zu verdanken, dass der Fluchtversuch eines alkoholisierten Unfallfahrers vereitelt werden konnte. Zu den Hintergründen:



Gegen 23.45 Uhr prallte ein 29-jähriger Ecuadorianer in der Ahornstraße mit seinem Wagen gegen ein abgestelltes Fahrzeug. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralles auf einen weiteren parkenden Wagen geschoben. Der Wagen des Unfallfahrers überschlug sich nach ersten Erkenntnissen und blieb auf der Fahrzeugseite liegen. Der schwer alkoholisierte Fahrzeugführer wurde von hilfeleistenden Anwohnern aus seinem Fahrzeug befreit und versuchte sofort, zu Fuß vom Unfallort flüchten.



Er wurde von den Anwohnern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein Alkotest ergab später einen Wert von 2,34 Promille. Der Fahrer war zudem leicht verletzt und wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, des Weiteren behielt die Polizei den Führerschein des Mannes ein.



Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 25.000 Euro beziffert.

Die Polizei Schwerin bedankt sich bei den Anwohnern, die couragiert und zugleich besonnen eingeschritten sind. Ihnen ist es zu maßgeblich verdanken, dass sich der Tatverdächtige nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben wird.



