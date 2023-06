POL-SN: Transporter in Schwerin aufgebrochen - Zeugen gesucht

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Tag kam es in Schwerin zu einem Fahrzeugaufbruch zum Nachteil einer Händlerin des Mittelaltermarktes:



Der Transporter der Geschädigten war im Verlauf des gestrigen Tages auf einem Parkplatz an der Graf-Schack-Allee abgestellt und wurde während der Abwesenheit der Frau von einem unbekannten Täter aufgebrochen. Entwendet wurden aus dem Fahrzeug eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert. Des Weiteren werden nun Zeugen gesucht. Wer in Zusammenhang mit dieser Straftat verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ in Verbindung zu setzen.



