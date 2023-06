POL-HRO: Nach körperlicher Auseinandersetzung mit Polizeibeamten in Haft

Rostock (ots) -



Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung sowie Beleidigung ermittelt das Kriminalkommissariat Rostock nun gegen einen 46-jährigen beninischen Staatsangehörigen.



Gegen 17:30 Uhr des vergangenen Sonnabends zeigte der in Rostock wohnhafte Mann mehrfach den erhobenen Mittelfinger in Richtung der passierenden Polizeibeamten. Bei der anschließend durchgeführten Identitätsfeststellung reagierte der Mann äußerst aggressiv, griff die Beamten an, bedrohte diese und widersetzte sich tatkräftig und lautstark den polizeilichen Maßnahmen, sodass ein beherzter Passant bei der Fixierung des Tatverdächtigen zur Hilfe kam.



Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und zur Fahndung ausgeschrieben war. Gegen den 46-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor, der nun vollstreckt wurde.



Die Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei dauern an.



