POL-NB: Vier Beschuldigte nach Diebstahl von Katalysatoren festgestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 23.06.2023 gegen 00:10 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch einen aufmerksamen Hinweisgeber mitgeteilt, dass er gerade beobachtet, wie zwei männliche Personen in der Röntgenstraße einen PKW Renault aufgebockt haben und unter dem Auto etwas bauen. Kurze Zeit später stiegen beiden Personen in einen PKW Renault Scenic und fuhren in Richtung Lindetalcenter.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung kein Tatfahrzeug feststellen. Die umliegenden Polizeireviere wurden aber ebenfalls informiert. Die Beamten des Polizeireviers Friedland konnte kurze Zeit später auf der B197 zwischen Neubrandenburg und Friedland ein PKW Renault Scenic mit bulgarischem Kennzeichen feststellen. Sie stoppten das Fahrzeug an der Autobahnzufahrt "Neubrandenburg Ost". In dem Fahrzeug befanden sich vier männliche bulgarische Staatsangehörige im Alter zwischen 21 und 27 Jahren. Sie sind alle wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannt, zum Teil auch wegen des Diebstahls von Katalysatoren.



Bei der Kontrolle ihres Fahrzeugs konnten die Beamten drei Katalysatoren auffinden. Die vier Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zum Polizeihauptrevier Neubrandenburg gebracht.

Währenddessen haben die Neubrandenburger Beamten mit dem aufmerksamen Hinweisgeber gesprochen und eine Überprüfung der Umgebung vorgenommen, um mögliche weitere betroffene Fahrzeuge aufzufinden. Ebenfalls in der Röntgenstraße haben die Beamten einen baugleichen Renault Scenic (wie der zuvor angegriffene PKW) festgestellt, bei welchem ebenfalls der Katalysator fehlte.



Im Laufe des 23.06.2023 haben die Beamten des Kriminalkommissariats umfangreiche Ermittlungen durchgeführt. Im Rahmen dieser erfolgten die Beschuldigtenvernehmungen der vier bulgarischen Staatsbürger. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg konnten bei der kriminaltechnischen Untersuchung der drei sichergestellten Katalysatoren feststellen, dass zwei dieser Katalysatoren zu den beiden angegriffenen Renault Scenic aus der Röntgenstraße passen. Zu dem dritten Katalysator ist derzeit noch kein Eigentümer bekannt.



Die Besitzer eines Renault Scenic sollten unbedingt überprüfen, ob ihr Katalysator noch am Fahrzeug ist. Wenn nicht, erstatten Sie bitte Strafanzeige bei der Polizei in Neubrandenburg. Um den Diebstahl beweissicher zu machen, ist es dringend erforderlich, dass die Beamten Ihr Fahrzeug sehen und kriminaltechnisch untersuchen können.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurden die vier Beschuldigten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder aus dem Gewahrsam entlassen.



Die Polizei möchte sich an dieser Stelle ausdrücklich bei dem aufmerksamen Hinweisgeber bedanken.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell