POL-LWL: Exhibitionist belästigte Kinder in Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



Die Polizei ermittelt gegen einen unbekannten Mann, der am frühen Freitagabend in Ludwigslust vor den Augen zweier Kinder exhibitionistische Handlungen vorgenommen haben soll. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr an der Friedhofsmauer in der Techentiner Straße. Die beiden vom Vorfall betroffenen Mädchen liefen daraufhin davon und informierten die Polizei. Eine anschließende Fahndung der Polizei nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Ergebnis. Der Tatverdächtige mit dunklem Teint soll etwa 40 Jahre alt und ca. 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug einen sogenannten Dreitagebart und hat ein Tattoo am Hals. Hinweise zum Vorfall bzw. zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell