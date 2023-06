POL-HRO: Zeugen nach Autodiebstählen gesucht

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in der Landeshauptstadt Schwerin zwei hochwertige Fahrzeuge entwendet worden. Bei einem dritten Auto blieb es beim Versuch.



Nach ersten Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter am Montagmorgen zwischen 3 und 9 Uhr einen Audi Q5, welcher unter einem Carpot im Mehlbeerweg im Stadtteil Wittenförden abgestellt war.

Ähnlich erging es einem weiteren Besitzer eines Audi Q5. Der PKW wurde nach jetzigen Erkenntnissen in der Nacht zu Montag in der Brüsewitzer Straße im Stadtteil Friedrichsthal entwendet. Das Auto ist mit zwei Aufklebern mit dem Schriftzug "Paul Shark" an der Kofferraumklappe versehen.



In der Ahornallee in Wittenförden bemerkte ein Autobesitzer in der Nacht, dass auch sein Audi Q7 entwendet werden sollte. Es blieb bei einem Versuch.



Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben

können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter der

Telefonnummer 0385 5180 1560 oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell