POL-HRO: Tatverdächtige nach Raubdelikt in Warnemünde gestellt

Rostock (ots) -



Nachdem am gestrigen Sonntag einem 50-jährigen Mann in Warnemünde ein HSV-Hut gestohlen und dieser anschließend attackiert worden war, hat die Rostocker Polizei bereits drei Tatverdächtige ermitteln können.



Der aus Berlin stammende Geschädigte war am Sonntagnachmittag gegen 16:40 Uhr im Warnemünder Innenstadtbereich seines HSV-Hutes bestohlen worden. Im Anschluss daran wurde dieser durch einen der Tatverdächtigen getreten und hierbei leicht verletzt. Nachfolgend bauten sich die drei Tatverdächtigen vor dem Geschädigten auf, bedrohten diesen und entfernten sich zu Fuß vom Tatort.



Ein erneuter Hinweis führte die Beamten schnell auf die Spur der mutmaßlichen Täter. In einem nahegelegenen Einkaufsmarkt konnten die 16, 17 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen gestellt werden.

Bei der Durchsuchung der aus Rostock stammenden Männer konnte der zuvor entwendete Hut nicht festgestellt werden.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell