POL-SN: Polizei Schwerin sucht Zeugen nach mehreren Strafaten im Stadtteil Ostorf

Die Schweriner Polizei sucht nach mehreren Straftaten, die sich in den vergangenen Tagen im Schweriner Stadtteil Ostorf zugetragen haben, nach Zeugen:



Zunächst wurden am späten Abend des 22.6. gegen Mitternacht insgesamt zehn abgestellte Fahrzeuge von Unbekannten beschädigt.

Die Fahrzeuge waren in der Schloßgartenalle, an der Tannhöfer Allee sowie in der Straße Am Tannenhof abgestellt.



So wurden beispielsweise Scheiben von Wagen beschädigt oder Scheibenwischer abgebrochen. Die Diebstahlshandlungen kam es in diesem Zusammenhang laut ersten Erkenntnissen nicht. Die Sachschadenshöhe wird auf über 10.000 Euro geschätzt.



Eine weitere Straftat in dem Stadtteil Ostorf ereignete sich in den Nachmittags- oder Abendstunden des 23.6.: Ein unbekannter Täter drang in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Schloßgartenallee ein. Anschließend wurden persönliche Gegenstände des abwesenden Wohnungsnehmers entwendet. Der Täter flüchtete unerkannt, am Tatort wurden von der Polizei Spuren gesichert.



Zu allen genannten Straftaten wurden die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Schwerin aufgenommen. Es werden nun Zeugen gesucht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den noch unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 03895/5180-2224 o -1560 oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



