POL-LWL: Drei Personen durch Einsatz von Pfefferspray leicht verletzt

In Hagenow sind am frühen Sonntagmorgen zwei Männer und eine Frau durch den Einsatz von Pfefferspray leicht verletzt worden. Mit erlittenen Reizungen und Gesichtsschwellungen wurden die Verletzten im Alter von 23, 30 und 46 Jahren später im Krankenhaus behandelt. Alle drei befanden sich eigenen Angaben zufolge nach Beendigung des Stadtfestes auf dem Heimweg, als einer der drei in der Hagenstraße mit einem fremden Mann in einen Streit geriet. Im Zuge dieses Streits soll der Fremde dann Pfefferspray hervorgeholt und gegen die dreiköpfige Gruppe eingesetzt haben. Der unbekannte Mann, der den Beschreibungen zufolge ca. 30 bis 40 Jahre alt, schlank, dunkel gekleidet und südländischer Herkunft gewesen sein soll, flüchtete den Angaben zufolge nach dem Vorfall zu Fuß in Richtung Kietz. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310), die jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich kurz nach 02 Uhr in der Hagenstraße, Ecke Löwenhelmstraße ereignet hat.



