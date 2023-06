POL-SN: 86-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Schwerin schwer verletzt

Schwerin (ots) -



Am Samstag wurde in Schwerin ein 86-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt:



Der Mann war gegen 10.40 Uhr mit seinem Rad im Stadtteil Mueß unterwegs und wurde in Bereich der Einmündung Nedderfeld/ Consrader Weg beim Abbiegen vom Wagen einer 72-jährigen Schwerinerin erfasst. Der Schweriner erlitt in Folge des Zusammenstoßes schwere Beinverletzungen und musste ins Klinikum gebracht werden.



Ersten Erkenntnissen nach hatte die Frau die Vorfahrt des Mannes missachtet. Die Ermittlung der genauen Unfallursache obliegt nun dem Kriminalkommissariat Schwerin.



Es handelt sich bei beiden Verkehrsteilnehmern um deutsche Staatsangehörige.



