POL-HRO: ´Unterwegs mit Oma und Opa´ - Verkehrssicherheitstag am 01. Juli 2023 im Barnstorfer Wald

Am 01. Juli geht in Rostock die Veranstaltungsreihe zum Verkehrspräventionsprojekt "Sicherheit im Straßenverkehr - unterwegs mit Oma und Opa!" nach erfolgreichem Start im vergangenen Jahr in die zweite Runde.



An verschiedenen Stationen können Besucherinnen und Besucher ihre Fähigkeiten wie auch ihre Grenzen zum Beispiel an einem Autofahrsimulator, auf einem Fahrradparcours oder bei einem Reaktionstestgerät erkunden.



Zudem können sie sich umfangreich über Elektrofahrräder, Fahrradsicherheit, Diebstahl- sowie Einbruchschutz informieren. Auch auf die Gefahren eines toten Winkels an Fahrzeugen sowie das richtige Verhalten an Bahnanlagen wird hier noch einmal hingewiesen. Kolleginnen und Kollegen des DRK sowie der Rostocker Feuerwehr sind ebenfalls dabei und informieren über "Erste Hilfe" und Brandschutz. An Mal- und Bastelstationen kommen vor allem unsere jungen Besucher auf ihre Kosten.



Des Weiteren wird es möglich sein, das eigene Fahrrad codieren zu lassen, um so potenzielle Diebe abzuschrecken oder das bereits gestohlene Fahrrad beim Auffinden schnell und zweifelsfrei seinem Eigentümer zuordnen zu können.



Wann: Sonnabend, 01.07.2023, 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr



Wo: Rostock, Verkehrsgarten im Barnstorfer Wald,

Tiergartenallee 4 in 18059 Rostock



Interessierte Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen.



Weitere Informationen zum Verkehrspräventionsprojekt hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108748/5520897



