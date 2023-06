POL-NB: Zeugenaufruf zum Diebstahl von insgesamt acht Krädern aus einer Scheune in Friedrichshof

Fahrenwalde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) (ots) -



Die Kriminalpolizei führt gegenwärtig Ermittlungen zum Verdacht des

Einbruchsdiebstahls in eine Scheune in Friedrichshof. Nach

derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich der oder die bislang

unbekannten Täter im Zeitraum vom 21.06.2023, 13:00 Uhr bis

25.06.2023, 22:00 Uhr gewaltsam Zugang in das Gebäude und entwendeten

aus diesem insgesamt acht Kräder. Dabei handelte es sich um drei S 50

Simson, eine S 20 Schwalbe, eine Jawa Mustang, eine Jawa 05, eine

Jawa 20 und eine KR 50 Simson Schwalbe.



Weiter wurde durch den oder die Täter im Zuge ihrer

Diebstahlshandlung mittels unbekannten Fahrzeugs ein auf dem

Grundstück abgestellter Pkw Mercedes beschädigt.

Der entstandene Gesamtstehlschaden wird gegenwärtig auf rund 25.000

Euro geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich in etwa auf rund 1.000

Euro.



Zur Spurensuche und - sicherung kam der Kriminaldauerdienst Anklam

zum Einsatz. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe aus der

Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern und/oder

auffälligen Fahrzeugbewegungen im genannten Tatzeitraum geben können,

werden gebeten, sich bei der Polizei in Pasewalk (Tel. 039732200224),

jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache

www.polizei.mvnet.de zu melden.





Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell