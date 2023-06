POL-NB: Bislang unbekannter Mann stirbt nach einem Zusammenstoß mit einem Regionalzug in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Bereits am 23.06.2023, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Bahnstrecke

von Neubrandenburg nach Berlin zu einem tödlichen Zusammenstoß

zwischen einem Regionalexpress und einem bislang unbekannten Mann.

Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der Lokführer die Kollision

nicht vermeiden. Die etwa 200 Insassen in dem Zug blieben nach

aktuellen Erkenntnissen unverletzt. Es kam zu temporären

Einschränkungen im Bahnverkehr.



Die Kriminalpolizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.

Hinweise, die für ein Fremdverschulden sprechen bzw. auf eine

Straftat hindeuten, liegen der Polizei aktuell nicht vor. Trotz

intensiven Ermittlungen ist die Identität des Mannes mit

augenscheinlich schwarzen Haaren und grauem Bart bislang unklar.

Bekleidet war der Verstorbene mit einem weißen Oberteil und einem

grauen Langarmshirt sowie einer Jeanshose. Unweit des Unfallortes

konnte die Polizei einen braunen Lederrucksack der Firma Gusti Leder

auffinden, der im Innern die personalisierte, in Leder eingestanzte

Inschrift "Für Papi in Liebe" mit einem Herz aufwies und derzeit dem

Verstorbenen zugeordnet wird.



Die Polizei erhofft sich in diesem Zusammenhang neue Hinweise, die

zur Klärung der Identität des Mannes führen. Weitere Details zur

Person werden gegenwärtig zum Schutz der Persönlichkeitsrechte des

Verstorbenen nicht getätigt. Hierfür bittet die Polizei um

Verständnis.





