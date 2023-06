POL-HRO: Unbekannte sprengen Geldautomaten im Einkaufszentrum Ostsee Park

Rostock Sievershagen (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 25.06.2023, gegen 3:30 Uhr, kam es

zur Sprengung eines Geldautomaten im Ostsee-Park Sievershagen.



Unbekannte Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen

gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Einkaufszentrums und

sprengten den dort befindlichen Geldautomaten der Ostseesparkasse.

Anschließend verließen sie die Örtlichkeit vermutlich mit einem

hochmotorisierten Fahrzeug in unbekannte Richtung. Trotz sofort

eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das flüchtige Fahrzeug nicht

mehr festgestellt werden. Der Tatort wurde zur Spurensicherung

abgesperrt. Gegenwärtig kommen Kriminaltechniker der

Kriminalpolizeiinspektion Rostock sowie Mitarbeiter des

Munitionsbergungsdienstes zum Einsatz. Ob die Statik des Gebäudes

durch die Sprengung in Mitleidenschaft gezogen wurde, muss noch

geprüft werden.





