POL-NB: Frau verletzt sich bei Sturz in Jabel schwer

Waren - LK MSE (ots) -



Am Abend des 23.06.2023 meldete die Rettungsleitstelle des

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte bei der Einsatzleitstelle der

Polizei, dass es in Jabel zu einem ungewöhnlichen Unfall in einer

Als die Beamten des Polizeihauptreviers aus Waren am Einsatzort

eintrafen, schilderte ein Gruppe von sechs Personen unterschiedlicher

Staatsangehörigkeiten, dass zuvor eine ukrainische Frau aus der

Gruppe in der Küche auf dem stellenweise feuchten Fliesenboden

ausrutschte und rückwärts auf den geöffneten Geschirrspüler gefallen

ist. Dabei war der unterste Einschub mit dem Besteckkorb

herausgezogen. In diesem Besteckkorb steckte ein mit der Schneide

nach oben gerichtetes großes Messer. Durch den Sturz fiel die Frau

rücklings genau auf den Besteckkorb, wodurch das Messer in den Rücken

eindrang. Sie wurde anschließend schwer verletzt aber ansprechbar in

ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell