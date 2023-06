POL-NB: Verdacht der schweren Brandstiftung in Stralsund, Stadtteil Altstadt

Stralsund (ots) -



Am 24.06.2023 gegen 01:00 Uhr informierte die Integrierte

Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Brand in einem

Mehrfamilienhaus Alter Markt in Stralsund.

Als die Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund kurz darauf vor Ort

eintrafen, wurde ein Brand im Kellerbereich eines Mehrfamilienhaues

festgestellt. Durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr und der

Freiwilligen Feuerwehr Stralsund wurde im Anschluss sofort mit der

Brandbekämpfung im Kellerbereich des Mehrfamilienhauses und der

Evakuierung betroffener Bewohner per Drehleiter begonnen.



Durch den Brand und die dadurch entstandene starke Rauchentwicklung

wurde ein 31-jähriger Bewohner leicht verletzt und mit dem Verdacht

einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum am Sund gebracht.

Der Kellerbereich ist derzeit nicht mehr nutzbar. Der Sachschaden

wird derzeit auf 5.000EUR geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen vor Ort

übernommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung

wurde eingeleitet.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst







Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell