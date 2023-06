POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich der Versammlungslage in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Am 23.06.2023 fand in Grevesmühlen eine angemeldete Versammlung mit Aufzug statt. Der Aufzug zum Thema der aktuellen Migrationspolitik startete gegen 19 Uhr am Marktplatz. An der Versammlung beteiligten sich in der Spitze etwa 100 Personen. Während der Durchführung kam es vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen im Innenstadtbereich von Grevesmühlen. Gegen 20 Uhr wurde der Marktplatz ohne besondere Vorkommnisse wieder erreicht. Die Polizeiinspektion Wismar begleitete die Versammlungen mit ca. 30 eigenen und unterstützenden Einsatzkräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V und der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin.



Lars Abrutat

Polizeihauptkommissar

Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell