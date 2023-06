POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 11 mit zwei verletzten Personen

Pasewalk - LK VG (ots) -



Am 23.06.2023 gegen 15:30 Uhr kam es auf der BAB 11 Höhe Penkun in

Fahrtrichtung Stettin zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem

alleinbeteiligten Pkw.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der PKW BMW nach links von der

Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Danach querte er

beide Fahrspuren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug

sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend zur Endstellung. Der

52-jährige polnische Fahrzeugführer wurde leichtverletzt in die

Klinik nach Schwedt/Oder verbracht. Der 43-jährige polnische

Beifahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in die

Klinik nach Eberswalde geflogen.

Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Durch den

Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 10000 EUR. Weiterhin wurden

die Mittelleitplanke und der Wildschutzzaun beschädigt.

Die BAB 11 in Fahrtrichtung Stettin war für 1 ½ Stunden komplett

gesperrt.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Hohengüstow,

Gramzow und Penkun sowie der Amtswehrführer mit 11 Fahrzeugen und 38

Kameraden.



