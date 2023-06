POL-ANK: Leichtverletzte Frau bei Verkehrsunfall auf der B 109

Vorpommern-Greifswald (ots) -



Heute Morgen (06. Juni 2023, gegen 08:40 Uhr) kam es auf der B 109 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine beteiligte Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde.



Gegen 08:40 Uhr war der 56-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Opel auf der B 109 aus Richtung Moeckow in Richtung Greifswald unterwegs als eine aus Richtung Greifswald kommende 54-jährige Opel-Fahrerin auf Höhe des Abzweigs K 20, Fahrtrichtung Kemnitz nach links abbiegen wollte. Ohne Beachtung der notwendigen Vorfahrts- und Sorgfaltspflichten bog die Fahrzeugführerin ab und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Pkw Opel. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht verhindert werden. Der 56-Jährige Fahrzeugführer des aus Richtung Moeckow kommenden Opels blieb unverletzt. Die 54-Jährige Fahrerin des zweiten beteiligten Opels erlitt leichte Verletzungen und musste vor Ort ärztlich behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.



