POL-HST: Mann nach Angebotsverzicht verletzt

In Brandshagen kam es am heutigen Tag (23.06.2023) zu einer Körperverletzung, nachdem ein 69-jähriger Mann nicht auf das Angebot fremder Personen einging, seine Hausfassade reinigen zu lassen.



Gegen 09:30 Uhr suchten sogenannte Dach- und Fassadereiniger das Grundstück eines 69-jährigen Deutschen aus der Gemeinde Sundhagen auf. Diese versuchten hartnäckig, dem Hausbesitzer eine Fassadereinigung aufzudrängen und wurden in ihrer Kommunikation zum Teil aggressiv. Nachdem der Brandshäger abermals verneinte und ablehnte, kam es seitens eines der bisher unbekannten Personen zu einem körperlichen Übergriff. In der Folge wurde der 69-Jährige leicht im Gesicht verletzt und zudem beleidigt.

Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem grauen Mercedes Benz, auf dem die Aufschrift "Dach- und Fassadenreinigung" zu sehen war.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genannten Sachverhalt aufgenommen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Erhöhen Sie Ihre Achtsamkeit und



- begrenzen Sie Zutrittmöglichkeiten zum Grundstück,



- wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen

Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe,



- gewähren nur Handwerkern o.ä. Zutritt, die Sie selbst bestellt

haben.



- Bleiben Sie kritisch und hinterfragend. Nicht ausnutzen lassen.



- Lassen Sie unaufgefordert kommende "Vertreter", "Verkäufer" oder

"Reiniger" nicht in Ihre Wohnung, aufs Grundstück etc...



- Bei anhaltender Belästigung durch fremde Personen, wenden Sie

sich an die Polizei.



