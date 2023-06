POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung: 13-jähriges Mädchen erneut aus Wohngruppe in Schwerin abgängig

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei sucht erneut nach einem 13-jährigen Mädchen. Das Kind ist seit den Abendstunden des 19.6. zum wiederholten Male aus einer Wohngruppe in Schwerin-Görries abgängig und seither unbekannten Aufenthaltes. Es liegen keinerlei Anhaltspunkte für strafbare Handlungen vor.



Ein Bild der Vermissten befindet sich hier: https://fcld.ly/zcjv5bp



Angaben zur gegenwärtig getragenen Bekleidung liegen nicht vor.



Wer die Vermisste gesehen hat oder Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ in Verbindung zu setzen.



