POL-NB: Taucher, Hunde, Rad-Codierung, Puppenbühne - Polizei bietet buntes Programm an MV-Tagen

Am ersten Juli-Wochenende finden zum 14. Mal die MV-Tage in Neubrandenburg statt. Dabei wird sich auch die Landespolizei auf der Grünfläche zwischen Stargarder Tor und Friedrich-Engels-Ring auf der Blaulicht-Fläche gemeinsam mit anderen Vertretern aus dem Rettungs- und Sicherheitssektor präsentieren.



Am Samstag, 01.07. und am Sonntag, 02.07. jeweils von 11:00 - 18:00 Uhr können Besucher die Vielfalt des Polizeiberufs entdecken. Zu den Höhepunkten gehören Vorführungen des Wasserwerfers und der Tauchgruppe. Außerdem zeigen Trainer Elemente aus dem Einsatzbezogenen Training und unsere vierbeinigen Spürnasen kommen ebenfalls bei Vorführungen zum Einsatz. Die Kollegen der Wasserschutzpolizei zeigen zudem ihre Jet Skis und ihr Schlauchboot. Zum Anfassen und Reingucken sind natürlich Streifenwagen - darunter auch von einer deutsch-polnischen Diensteinheit - vertreten, ebenso ein Krad der Polizei und historische Polizeifahrzeuge und historische Einsatzmittel.



Ebenfalls im Wandel der Zeit wird Ermittlungstechnik und Polizeiausrüstung vorgestellt, darunter BodyCam, 3-D-Scanner, Drohnen für die Luft und Unterwasserdrohnen. Präventionsbeamte stehen mit Infos zum Thema Einbruchsschutz Rede und Antwort, Fahrräder können im gesamten Zeitraum codiert werden. Wer selbst zur Polizei möchte, kann sich bei Vertretern der Fachhochschule Infos und Tipps zur Ausbildung holen und für eine Verwendung im IT-Bereich steht das Landeskriminalamt mit Ansprechpartnern zur Verfügung.



Speziell für Kinder gibt es mehrere Aktionen: Neben einer großen Spielplane und Hüpfautos wird es auch ein Glücksrad geben sowie die Seebären-Prüfung bei der Wasserschutzpolizei. Und: Im Gebäude des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wird es am Samstag einmal um 13:00 Uhr und um 14:30 Uhr je eine Vorführung der Polizeipuppenbühne mit dem Titel "Lotta sagt Nein!" (Umgang mit fremden Personen/Stärkung des Selbstbewusstseins) geben. Diese findet bewusst abseits der Blaulicht-Fläche statt, damit sich die Kinder ungestört auf die Aufführung konzentrieren können. Der Eintritt ist natürlich frei. Der Einlass beginnt jeweils 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn und erfolgt über den Eingang in der Pontanusstraße. Die Aufführung richtet sich vordergründig an Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren und dauert etwa 45 Minuten.



Und das sind die aktuell geplanten Zeiten für spezielle Vorführungen. Änderungen sind natürlich vorbehalten. Wer bestimmte Sachen nicht verpassen will, sollte am besten nicht auf den letzten Drücker zur Blaulicht-Fläche kommen:



Samstag, 01.07.:



- ca. 11:15 Uhr und ca. 13:10 Uhr: Vorführung Diensthund

- ca. 12:00 Uhr und ca. 17:00 Uhr: Vorführung Wasserwerfer

- ca. 12:45 Uhr und 15:30 Uhr: Vorstellung Drohne inkl. Flug

- 13:00 Uhr und 14:30 Uhr: Aufführung Polizeipuppenbühne "Lotta

sagt Nein!" - ACHTUNG: Diese ist nicht auf der Blaulicht-Fläche,

sondern im Gebäude des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Einlass

ist je 15 Minuten vorher über den Eingang Pontanusstraße! -

- 14:00 Uhr und 16:00 Uhr: Vorführung Einsatzbezogenes Training

- ca. 14:45 Uhr: Taucher-Vorführung



Sonntag, 02.07.:



- 11:00 Uhr: Vorführung Einsatzbezogenes Training

- ca. 11:30 Uhr und ca. 15:45 Uhr: Taucher-Vorführung

- ca. 12:15 Uhr und ca. 15:00 Uhr: Vorführung Diensthund

- ca. 13:00 Uhr und ca. 17:00 Uhr: Vorführung Wasserwerfer

- ca. 13:45 Uhr und ca. 16:30 Uhr: Vorstellung Drohne inkl. Flug



