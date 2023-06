POL-NB: Verkehrsunfall mit einem lebensbedrohlich verletzten Kradfahrer auf der B 105 (LK Vorpommern-Rügen)

PHR Stralsund (ots) -



Am 21.06.2023, gegen 16:20 Uhr, kam es auf der B105, Höhe

Langendorfer Berg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und

einem Krad.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 60-jährige Fahrzeugführer

eines PKW VW aus Richtung Freienlande kommend auf die B 105 in

Richtung Niepars auf und beabsichtigte hinter einer Verkehrsinsel

verbotswidrig zu wenden, um weiter in Richtung Stralsund zu fahren.

Zeitgleich befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Krad der Marke Kawasaki

die B 105 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Niepars.

Der Fahrzeugführer des PKW übersah bei seinem Wendemanöver das Krad

und stieß frontal mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der

61-Jährige vom Motorrad geschleudert. Er zog sich dabei

lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde mit einem

Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Greifswald geflogen.

Die beiden Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige, welche

im Landkreis Vorpommern-Rügen wohnen.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Kollision nicht mehr fahrbereit

und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es

entstand Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro.







