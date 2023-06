POL-SN: Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge: 20-jähriger Mann in Haft

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Abend nahm ein Polizeieinsatz im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz eine unerwartete Wendung: Polizeibeamte suchten gegen 18.50 Uhr eine Wohnung in der Nils-Stensen-Straße auf, um dort einen Haftbefehl zu vollstrecken.



Unter den Anwesenden in der Wohnung befand sich jedoch nicht der Gesuchte selbst, sondern ein 20-jähriger Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit.



Bei den polizeilichen Maßnahmen zur Identitätsfeststellung traten dann verschiedene Betäubungsmittel sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag zu Tage, die der Heranwachsende bei sich hatte. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin heute einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen und den Vollzug angeordnet. Der Tatverdächtige wurde in eine JVA gebracht.



