POL-SN: Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden in Schwerin

Am heutigen Vormittag wurden in Schwerin zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt:



Gegen 9.45 Uhr stießen zwei Pkw an der Ampelkreuzung Grevesmühlener Straße/ Ratzeburger Straße zusammen. In einem der Wagen wurden eine 69-jährige Schwerinerin und ihr 73-jähriger Ehemann verletzt und mussten ins Klinikum gebracht werden. Der 20-jährige Fahrer des anderen beteiligten Wagens blieb unverletzt.



Ersten Erkenntnissen nach könnte ein Rotlichtverstoß durch den 20-jährigen Fahrer aus dem Kreis Nordwestmecklenburg unfallursächlich gewesen sein.



Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt; beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich musste für die Bergungsarbeiten bis ca. 11.30 Uhr gesperrt werden.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die weiteren Ermittungen aufgenommen. Es handelt sich bei allen Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell