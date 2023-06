POL-SN: Schweriner Polizei zieht zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss aus dem Verkehr

Schwerin (ots) -



Gleich zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss musste die Schweriner Polizei gestern aus dem Verkehr ziehen:



Die erste Feststellung erfolgte gegen 13.20 Uhr in Schwerin-Lankow. In der Ratzeburger Straße kontrollierten die Beamten einen 63-jährigen Schweriner, der dort mit seinem Wagen unterwegs war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,53 Promille, so dass den Mann nun ein Bußgeldverfahren erwartet.



Auf den Deutschen kommen ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister sowie ein Monat Fahrverbot zu.



Der nächste Fall trug sich gegen 20.00 Uhr zu: Beamte des Kriminalkommissariats Schwerin wurden in der Hagenower Chaussee auf die unsichere Fahrweise eines 53-jährigen Schweriners aufmerksam und stoppten den Mann. Der Deutsche war ebenfalls alkoholisiert; eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,44 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Des Weiteren wurde der Führerschein des Mannes von der Polizei einbehalten.



Auf den Tatverdächtigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Die gesetzliche Strafandrohung liegt bei Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Hinzu kommt der Entzug der Fahrerlaubnis.



