POL-SN: Drei Wagen in Neu Zippendorf aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht vom 21.6. zum 22.6. wurden im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf von unbekannten Tätern drei abgestellte Fahrzeuge gewaltsam geöffnet. Anschließend wurde jeweils der Innenraum der Wagen durchwühlt. In einem Fall konnten die Täter nach ersten Erkenntnissen dabei einen dreistelligen Bargeldbetrag erlangen. Was aus den anderen Wagen entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin.



Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen an der Hamburger Allee, insbesondere auf Höhe des Fernsehturms gemacht? Hinweise werden unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 oder per Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ angenommen.



