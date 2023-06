POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich des ´Fusion Festivals´

Lärz (ots) -



In der Zeit vom 28.06.2023 bis zum 02.07.2023 findet das "Fusion Festival" auf dem Flugplatz in Lärz statt. Anlässlich dieser Veranstaltung führt die Polizeiinspektion Neubrandenburg einen Polizeieinsatz mit eigenen und unterstützenden Kräften aus verschiedenen Dienststellen der Landespolizei MV durch.



Ein wesentlicher Teil des Polizeieinsatzes ist die Gewährleistung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und um eine möglichst störungsfreie An- und Abfahrt zu gewährleisten, führen die Polizeibeamten verkehrsregulierende Maßnahmen an neuralgischen Knotenpunkten durch. Des Weiteren werden bei der An- und bei der Abreise Verkehrskontrollen durchgeführt, in Bezug auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol und/oder Drogen.



Es werden ca. 75.000 Festivalbesucher erwartet, wovon ein Großteil der Besucher mit eigenen Fahrzeugen oder auch Bussen anreisen wird. Aus diesem Grund muss ab dem 28.06.2023 bis zum 04.07.2023 mit einem hohen Verkehrsaufkommen sowie -behinderungen auf den Straßen rund um den Veranstaltungsort gerechnet werden. Dabei sind hauptsächlich die An- und Abreisetage betroffen.



Zudem ist die Polizei ständiger Ansprechpartner für alle Veranstaltungsteilnehmer. Hierzu wird es eine mobile Wache der Polizei geben, welche sich direkt auf dem Fusion-Gelände befindet und rund um die Uhr besetzt ist. So hat zum einen jeder Festivalbesucher die Möglichkeit, die Polizeiwache jederzeit aufzusuchen.



Im gesamten Zeitraum des Polizeieinsatzes ist KHKin Diana Krüger in der Pressestelle unter 0395-5582 5007 zu erreichen.



