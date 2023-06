POL-LWL: E-Bike-Fahrer von Auto erfasst und schwer verletzt - Autofahrer alkoholisiert

Ludwigslust (ots) -



Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wurde am Mittwochabend ein E-Bike-Fahrer in Ludwigslust schwer verletzt. Der Vorfall, bei dem der Autofahrer unter Alkoholeinwirkung stand, ereignete sich gegen 21.20 Uhr an der Einmündung Helene-von-Bülow-Straße/ Garnisonsstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge erfasste der 33-jährige Autofahrer beim Linksabbiegen den entgegenkommenden E-Bike-Fahrer, der daraufhin stürzte und hierbei eine Unterschenkelfraktur erlitt. Das 45-jährige Unfallopfer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem Autofahrer ergab einen Wert von 1,64 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme beim 33-Jährigen veranlasst wurde. Darüber hinaus ist sein Führerschein sichergestellt worden. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Autofahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässige Körperverletzung.



